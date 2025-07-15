DS Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv devi DS, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda avantajlı fiyatları ile rakipleri arasında tercih edilen Fransız üretici, 2014 yılında Citroen'den ayrılarak 2018 yılında PSA bünyesinde faaliyete geçti. Ayrıca DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Peki, DS 4, 7 ve Temmuz ayında güncellenen fiyatlarıyla ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Temmuz ayı fiyatları
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DS Fiyat Listesi
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DS 4 Fiyat Listesi Temmuz 2025
DS 7 Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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