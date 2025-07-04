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Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 12:31

Japon otomobil devi Nissan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. SUV modelleriyle segmentinde öne çıkan Nissan, geçtiğimiz ay en çok satan otomobiller listesinde Qashqai ile yerini aldı. Qashqai bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Temmuz ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar? 

İşte, Nissan'ın Temmuz ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi: Temmuz 2025

Nissan Fiyat Listesi: Temmuz 2025

Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Nissan Qashqai, bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Nissan Townstar Van ise 999.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu.

Nissan tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Temmuz 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.166.900 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.116.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.268.900 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.218.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.334.900 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.284.900 TL

  • EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL

  • EV L2 Tekna 1.809.900 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Temmuz 2025

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • EV Designpack 1.879.900 TL

  • EV Platinum 1.919.900 TL

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.599.500 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.499.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.849.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.749.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.002.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.902.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.101.600 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.001.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.101.600 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.001.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.218.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.068.900 TL

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2025

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.340.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.240.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.645.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.545.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.645.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.545.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.776.300 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.776.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.832.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.832.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.924.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.924.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.857.300 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.857.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.949.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.949.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.972.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.972.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.064.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.064.000 TL

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Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2025

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • e-POWER Skypack 2.836.700 TL

  • e-POWER N-Design 2.941.100 TL

  • e-POWER Platinum 3.018.500 TL

  • e-POWER Platinum Premium 3.132.300 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Temmuz 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 3.345.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.245.700 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 3.576.500 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.476.500 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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