Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. SUV modelleriyle segmentinde öne çıkan Nissan, geçtiğimiz ay en çok satan otomobiller listesinde Qashqai ile yerini aldı. Qashqai bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Temmuz ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar?

İşte, Nissan'ın Temmuz ay güncel fiyat listesi