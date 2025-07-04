Suzuki Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Suzuki, güncellenen fiyatlarını ve Temmuz ayı kampanyalarını duyurdu. SUV hibrit modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini alan Suzuki, motor performansıyla da tercih ediliyor. Suzuki'nin popüler modellerinden Yeni Swift hibrit ise bu aya özel kampanyalarıyla 1.395.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Temmuz ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi