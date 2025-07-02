Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Marka güvenilirliği, motor gücü ve kalitesiyle tercih edilen Toyota, son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota, Haziran ayında ise Corolla, C-HR ve Corolla Cross modelleriyle en çok satanlar listesinde yerini aldı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Temmuz kampanyaları ve güncel fiyat listesi