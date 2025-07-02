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Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 16:29

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Markanın ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden Sandero Stepway, bu ay 1.386.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Dacia, 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Romanyalı otomobil üreticisi, 1999 yılından bu yana Renault çatısı altında faaliyet gösteriyor. Marka tarafından 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz.

Ancak fiyatların dönemlik kampanyalar ve ek seçeneklere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.386.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.441.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Extreme ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.593.000 TL 

  • Extreme 110 bg 7 koltuklu 1.598.000 TL 

  • Extreme ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.623.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.824.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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