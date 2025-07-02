Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Markanın ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden Sandero Stepway, bu ay 1.386.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi