Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Markanın ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden Sandero Stepway, bu ay 1.386.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Dacia'nın Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi
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Dacia Fiyat Listesi
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Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2025
Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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