Citroen Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, geçtiğimiz ay C4X ve C3 Aircross modelleriyle Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri listesinde yerini aldı. Haziran ayının ardından bu ay da C3'ün elektrikli, hybrid ve aircross modelleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Temmuz ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi