BMW Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi BMW, 2 Temmuz'da güncellenen fiyatlarını duyurdu. Yıllardır değişmeyen kalitesi ile otomobilde lüks ve konforu bir arada sunan BMW, güncellenen fiyatlarıyla yine otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Temmuz kampanyaları ve güncel fiyat listesi