Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil devi Ford, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından 1903 yılında kurulan marka, kalite anlayılı ile yılladır otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, güncel fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?
İşte, Ford'un Temmuz ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Kuga Fiyat Listesi Temmuz 2025
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Capri Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Temmuz 2025
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Ford Edge Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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