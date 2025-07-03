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Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 01:04

Amerikalı otomobil devi Ford, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından 1903 yılında kurulan marka, kalite anlayılı ile yılladır otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, güncel fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?

İşte, Ford'un Temmuz ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Ford tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatların dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. 

Markanın yeni modellerinden Puma Gen-E, geçtiğimiz ay 1.593.100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunulmuştu, Temmuz ayında ise 1.624.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.559.800 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.854.500 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 2.074.400 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.624.800 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Focus Sedan Fiyat Listesi

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.118.200 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.226.700 TL

Ford Focus Station Wagon Fiyat Listesi

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.356.700 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Still - 2.232.100 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.337.000 TL

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 2.516.900 TL 

Ford Focus Hatchback Fiyat Listesi

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil - 2.204.800 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 2.321.800 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil - 2.011.800 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.141.900 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 2.863.900 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 2.727.300 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.406.200 TL

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.063.500 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.457.900 TL

Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 1.685.200 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT - 2.960.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 3.407.500 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X - 3.941.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT - 2.766.200 TL

  • 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 4.150.200 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Capri Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 1.920.000 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select - 1.720.000 TL 

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 1.820.000 TL

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Ford Edge Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Edge Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Select* SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik - 2.790.400 TL 

  • Premium* SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik - 3.069.700 TL 

  • Premium *SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik - 3.431.000 TL 

  • Premium* SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik - 3.912.100 TL

  • GT* SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik - 4.270.400 TL

(Model Yılı: 2023)

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Big Bend SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.953.200 TL

  • Outer Banks SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.553.200 TL

(Model Yılı: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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