Ford Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından 1903 yılında kurulan marka, kalite anlayılı ile yılladır otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, güncel fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?

İşte, Ford'un Temmuz ayı kampanyaları ve fiyat listesi