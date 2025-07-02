Audi Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, Temmuz ayında geçerli fiyatlarını açıkladı. Yılladır lüks ve konforu bir araya getiren Audi, otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen fiyat listelerinde yer alan bazı modellerinde değişikliğe gitmedi. Markanın popüler otomobillerinden A3 bu ay da geçtiğimiz ay gibi 2.628.636 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Temmuz kampanyaları ve güncel fiyat listesi