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Audi Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 18:10

Alman otomobil devi Audi, Temmuz ayında geçerli fiyatlarını açıkladı. Yılladır lüks ve konforu bir araya getiren Audi, otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen fiyat listelerinde yer alan bazı modellerinde değişikliğe gitmedi. Markanın popüler otomobillerinden A3 bu ay da geçtiğimiz ay gibi 2.628.636 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Temmuz kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Audi, 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Temmuz ayında markanın tercih edilen A3 serisi, 2.628.636 TL'den, Q4 e-tron ise 3.253.332 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Marka tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatlar, dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.628.636 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 3.135.329 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.762.124 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 5.329.143 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 5.528.043 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.377.013 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.296.763 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 7.062.933 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • A6 Avant e-tron 5.788.915 TL 

  • A6 Sportback e-tron 5.658.739 TL

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Audi A6 Avant Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 6.944.463 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 8.871.723 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 23.211.036 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 19.393.195 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.787.483 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.616.728 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.933.795 TL

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Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Audi Q4 40 e-tron 3.253.332 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 3.369.924 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Q6 SUV e-tron quattro 6.681.854 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 6.834.475 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 8.506.533 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 9.833.223 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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