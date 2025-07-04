Volkswagen Fiyat Listesi Temmuz 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Otomobillerinde lüks ve konforu bir araya getiren Volkswagen, son dönemlerde D segment SUV modeli Tayron ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat listelerinde yerini alan Yeni Tayron, bu ay 2.830.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Markanın klasikleşmiş modellerinden Polo ise 1.708.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Temmuz ayı güncel fiyatları