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Mercedes Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 12:52

Alman otomobil devi Mercedes, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1926 yılından beri değişmeyen kalite standartları ve lüks algısıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan Mercedes'in fiyatları yılın ikinci yarısında güncellendi. Markanın klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzıyla fiyat listeleri sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına takıldı. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Temmuz ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Alman otomotiv ürecisi Mercedes, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Markanın A serisi otomobilleri bu ay 3.003.000 TL'den başlatan fiyatlarla satışa sunuldu. E serisi ise 6.274.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Mercedes tarafından belirlenen fiyatlar, aşağıda yer alıyor. Opsiyonlara ve dönemlik kampanyalara göre fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • A 200 AMG - 3.003.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition  - 6.238.000 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 3.058.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • C 200 4MATIC AMG - 4.813.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 6.979.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 10.799.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes EQE Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • EQE 280 AMG Elektrik - 4.677.000 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 5.417.000 TL

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 7.243.000 TL

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • E 180 Exclusive - 6.274.000 TL

  • E 180 AMG - 6.324.000 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 8.754.000 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 8.819.000 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 18.613.000 TL

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Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 8.018.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 9.367.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 9.920.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 18.384.000 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 19.994.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 32.676.500 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition  - 6.624.500 TL

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • C 200 4MATIC All - Terrain - 4.534.500 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 7.080.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 10.869.000 TL

Mercedes CLA Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes CLA Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • CLA 200 AMG - 3.508.000 TL

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 6.360.500 TL

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Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 6.791.000 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 11.969.500 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 7.611.500 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes EQA Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • EQA 250+ AMG - 3.280.500 TL 

  • EQA 350 4MATIC AMG - 4.024.000 TL

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • GLA 200 AMG - 3.752.000 TL

Mercedes EQB Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes EQB Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Yeni EQB 250+ AMG - 3.337.000 TL 

  • Yeni EQB 350 4MATIC AMG - 4.121.000 TL

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Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Yeni GLB 200 Progressive - 4.030.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 4.238.000 TL

Mercedes GLC Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes GLC Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • GLC 180AMG - 5.367.000 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 7.337.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 8.115.500 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 11.656.500 TL

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • GLC 180 Coupé AMG - 5.603.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 8.387.500 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 12.012.500 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • G 580 Heritage - 12.657.000 TL 

  • G 450 d Heritage - 18.862.000 TL

  • G 500 Heritage - 20.078.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 26.118.000 TL

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 13.042.500 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - 23.800.000 TL

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Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 13.846.500 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 25.319.000 TL

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 13.766.500 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 26.059.500 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 30.188.500 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 26.571.500 TL

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Temmuz 2025

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - 34.574.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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