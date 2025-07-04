Mercedes Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Mercedes, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1926 yılından beri değişmeyen kalite standartları ve lüks algısıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan Mercedes'in fiyatları yılın ikinci yarısında güncellendi. Markanın klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzıyla fiyat listeleri sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına takıldı. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Temmuz ayı fiyat listesi