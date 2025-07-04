SsangYong Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1954'ten bu yana üstün performans anlayışı ve kalitesiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla da tercih ediliyor. Markanın popüler otomobil modellerinden Actyon bu ay, 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Temmuz ayı güncel fiyatları