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SsangYong Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 13:22

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1954'ten bu yana üstün performans anlayışı ve kalitesiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla da tercih ediliyor. Markanın popüler otomobil modellerinden Actyon bu ay, 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Temmuz ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyat listelerini yayınladı. Markanın sevilen otomobil modellerinden Actyon, bu ay ise 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

SsangYong tarafından tavsiye edilen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki fiyatlar ise kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 2.880.000 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli - 1.910.000 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM - (2024 GSR) - 1.490.000 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2024 GSR) - 1.640.000 TL 

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.785.000 TL 

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.849.412 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 - 2.390.000 TL 

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 - 2.590.000 TL

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.950.000 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Temmuz 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli (2025) - 1.750.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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