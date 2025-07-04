SsangYong Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1954'ten bu yana üstün performans anlayışı ve kalitesiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla da tercih ediliyor. Markanın popüler otomobil modellerinden Actyon bu ay, 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?
İşte, SsangYong'un Temmuz ayı güncel fiyatları
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SsangYong Fiyat Listesi
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Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ssangyong Torres Fiyat Listesi Temmuz 2025
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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Temmuz 2025
Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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