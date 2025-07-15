Lexus Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Lexus, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Lexus, ödüllü SUV modelleriyle sınıfının gözdeleri arasında yerini alıyor. Yıllardır Toyota kalitesi ile lüks segmente hitap eden marka, Amerika'da en çok satanlar listesine giriyor. Türkiye pazarında da otomobil tutkunları tarafından tercih ediliyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Temmuz ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

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