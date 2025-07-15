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Tesla Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 23:24

Amerikalı otomobil devi Tesla, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye pazarında Model Y ile yerini alan Tesla, elektrikli otomobil üreticileri arasında ilkleriyle adından söz ettiriyor. Elektrikli otomobil segmentinde rekabet kızışırken, Tesla da Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle rekabette yerini alıyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? Model Y'nin özellikleri neler? 

İşte, Tesla'nın Temmuz ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003'te Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alıyor. 

Dünyada Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle adından söz ettiren Tesla, Türkiye'de ise Model Y ile alıcının beğenisine sunuluyor. 

Tesla'nın Temmuz ayında tavsiye edilen fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Temmuz 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Temmuz 2025

Oto-pilot Paketlerine Göre Tesla Model Y Fiyat Listeleri: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.759.014 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.046.630 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.904.262 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.568.804 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 2.856.420 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.686.880 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 2.662.783 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.465.581 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2019 yılında otomobil pazarına sunulan Model Y, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görüldü. İşte elektrikli SUV model segmentindeki Model Y'nin özellikleri: 

  • 500 km'lik menzile sahip olan Model Y, 0'dan 100 km/saate 7,6 saniyede ulaşabiliyor.  

  • Araç, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değerine sahip. 

  • Otomobilin maksimum hızı 201 km/saat.

  • Model Y'nin donanımında güvenlik ve konfor ön plana çıkıyor. Otomobilin donanımında dikkat çekenlerse: Kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği ve benzeri sürüş destek sistemleri oluyor. 

  • Çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler de Model Y'nin donanımında bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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