onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Togg Fiyat Listesi Temmuz 2025: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Togg Fiyat Listesi Temmuz 2025: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 11:21

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olan Togg, SUV modeli T10X ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Faizsiz kredi imkanlarıyla satışa sunulan T10X bugüne kadar birçok kişi tarafından tercih edildi. T10X yollardaki macerasına devam ederken Togg sedan modeli T10F de merakla bekleniyor. Temmuz ayının gelmesiyle, T10F'in yakında satışa çıkacağı düşünülüyor.

Togg Temmuz ayı fiyatları da netleşti. Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı belli oldu mu?

İşte Togg Temmuz 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Togg Ne Kadar?

Togg Ne Kadar?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) satışta olan tek bir modeli bulunuyor. Yerli otomobil markamız Togg'un satışta olan T10X modeli, özel kredi imkanlarıyla vatandaşların ilgi odağında yer alıyor. Togg sedan modeli T10F de büyük bir merakla bekleniyor.

T10X, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Peki 2025 yılında Togg ne kadara satılıyor?

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Temmuz 2025

Togg T10X Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 3 Temmuz tarihinde alınmıştır. Resmi internet sitesinde, fiyatların 8 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu bilgisi yer alır.

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Temmuz 2025

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Temmuz 2025

Togg T10X opsiyon güncel fiyatları;

  • 19 inç iç jantlar 30.000 TL

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 35.000 TL

  • Kış Paketi V2 20.000 TL

  • Akıllı Destek Paketi V2 20.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 30.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 50.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 50.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

TOGG T10X Özellikleri Neler?

TOGG T10X Özellikleri Neler?

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10F Fiyatı Ne Kadar?

Togg'un yeni sedan modeli T10F, geçtiğimiz yıl tanıtıldı. 2025'in ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanan T10F henüz satışa çıkmadı. Ancak bazı kaynakların aktardığına göre T10F önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.

T10F fiyatı da henüz tam olarak bilinmiyor. Togg'un yeni sedan modlei T10F'in 1.3 milyon civarı bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

T10F satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyordu. Fakat T10F satışa çıkmadı. Temmuz ayı itibarıyla, T10F'in ilerleyen aylarda satışta olacağı düşünülüyor. Öte yandan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 'Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın