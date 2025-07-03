Renault Fiyat Listesi Temmuz 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Fransız menşeli Renault, Türkiye pazarında yıllardır tercih edilen bir marka olarak yerini koruyor. Sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, elektrikli modelleriyle de yakından takip ediliyor. Hibrid ve elektrikli araçların dünyasına hızla adım atan Renualt'nun güncel fiyatları da yakından araştırılıyor. Renault, Temmuz ayı güncel fiyat listesini 1 Temmuz itibarıyla yayınladı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Temmuz 2025 fiyat listesi.

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