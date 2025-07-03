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Renault Fiyat Listesi Temmuz 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Renault Fiyat Listesi Temmuz 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Renault otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 09:27

Fransız menşeli Renault, Türkiye pazarında yıllardır tercih edilen bir marka olarak yerini koruyor. Sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, elektrikli modelleriyle de yakından takip ediliyor. Hibrid ve elektrikli araçların dünyasına hızla adım atan Renualt'nun güncel fiyatları da yakından araştırılıyor. Renault, Temmuz ayı güncel fiyat listesini 1 Temmuz itibarıyla yayınladı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Temmuz 2025 fiyat listesi.

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Renault fiyat listesi Temmuz 2025

Renault fiyat listesi Temmuz 2025

Temmuz ayı itibarıyla birçok otomobil markasının modellerinde fiyat değişikliğine gittiği görüldü. Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio Haziran'da 1.434.000 TL'den satışa sunulmuştu. Temmuz ayında Clio 1.497.000 TL'ye listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Clio fiyat listesi Temmuz 2025

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.497.000 TL

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.617.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Captur fiyat listesi Temmuz 2025

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.870.000 TL

  • Esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.965.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Megane fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.890.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.970.000 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.149.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Austral fiyat listesi Temmuz 2025

  • techno mild hybrid 160 hp auto 2.253.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.317.000 TL

  • techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 2.692.000 TL

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Renault Duster fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Duster fiyat listesi Temmuz 2025

  • Evolution Eco-G 100 hp 1.700.000 TL

  • Evolution E-Tech full hybrid 145hp 2.095.000 TL

  • Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 2.165.000 TL

  • Techno E-Tech full hybrid 145hp 2.131.000 TL

  • Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 2.211.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Temmuz 2025

Renault Rafale fiyat listesi Temmuz 2025
  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 2.883.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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