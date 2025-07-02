Honda Fiyat Listesi Temmuz 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar
Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, araba satın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Japonya menşeli Honda da fiyat listeleri en merak edilen markalar arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka haline gelen Honda, özellikle Civic modeliyle oldukça beğeniliyor. Honda, Temmuz ayında geçerli olacak fiyatlarını 1 Temmuz itibarıyla internet sitesinde yayınladı.
Peki Honda Civic, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?
İşte, Honda Temmuz 2025 güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi Temmuz 2025
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Honda Jazz fiyat listesi Temmuz 2025
Honda Civic fiyat listesi Temmuz 2025
Honda Type-R fiyat listesi Temmuz 2025
Honda HR-V fiyat listesi Temmuz 2025
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Honda CR-V fiyat listesi Temmuz 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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