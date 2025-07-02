Hyundai Fiyat Listesi Temmuz 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde pratik bir ulaşım isteyen çoğu kişinin ilk tercihi. Yıllardır Türkiye pazarındaki yerini koruyan Hyundai her ay başında güncellediği fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor. Özellikle i10 ve i20 gibi şehir içi ulaşıma daha uygun olan modellerin güncel fiyatları araştırılıyor. Hyundai, Temmuz ayında geçerli olacak fiyatlarını da yayınladı.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Temmuz 2025 güncel fiyat listesi.

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