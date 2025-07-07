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Togg Kampanya Detayları: Togg T10X Temmuz Kredi Desteği Ne Kadar?

Togg Kampanya Detayları: Togg T10X Temmuz Kredi Desteği Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 10:55

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olan Togg, uygun kredi imkanlarıyla dikkat çekti. T10F'in yollara çıkmaya hazırlandığı bugünlerde T10X'e olan ilgi de devam ediyor. Uzun zamandır fiyat politikasında değişikliğe gitmeyen Togg, faizsiz kredi imkanlarıyla yeni alıcılarını bekliyor. Togg Temmuz ayı fiyatları belli olurken kredi imkanları da araştırılıyor.

İşte Togg kampanya detayları...

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Togg T10X Kampanya

Togg T10X Kampanya

Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası olan Togg, satışa çıktığı ilk günden beri faizsiz kredi imkanlarıyla alıcıların dikkatini çekiyor. T10F'in satışa çıkması beklenirken yeni T10X müşterileri de kampanya detaylarını yakından takip ediyor.  

T10X kredi kampanyasında 300.000 TL veya 1.000.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Bu kredilerin faiz oranları ve vade tutarları da değişiklik gösteriyor.

Togg Temmuz Kredi Desteği Detayları

Togg Temmuz Kredi Desteği Detayları

Togg T10X faizsiz kredi iki farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor. Yeni alıcılar, aşağıdaki faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilir:

  • T10X V2: 300.000 TL 12 ay 0,00% 25.000 TL

  • T10X V2: 500.000 TL 6 ay 0,00% 83.333 TL

Öte yandan faizli kredi ile 1.000.000 TL de destek sağlanıyor.

  • T10X V2: 1.000.000 TL 48 ay 3,25% 48.968 TL

Togg kurumsal müşterilerin yararlanabileceği farklı kredi imkanları da bulunuyor:

  • T10X V2 300.000 TL 12 ay 0,00% 25.000 TL

  • T10X V2 500.000 TL 6 ay 0,00% 83.333 TL

  • T10X V2 1.500.000 TL 48 ay 3,30% 64.561 TL

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Togg Şu An Ne Kadar?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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