Chery Fiyat Listesi Temmuz 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Çin menşeli Chery, Türkiye pazarında SUV alanında dikkat çeken bir marka oldu. Teknolojik özellikleriyle sürücülerin dikkatini çeken Chery, artık en çok satan markalar arasında yer alıyor. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatları ise alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri Temmuz ayında da belli oldu. Chery, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Temmuz güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi Temmuz
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Chery Omoda 5 Pro Temmuz fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Temmuz fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Temmuz fiyat listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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