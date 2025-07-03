Chery Fiyat Listesi Temmuz 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Çin menşeli Chery, Türkiye pazarında SUV alanında dikkat çeken bir marka oldu. Teknolojik özellikleriyle sürücülerin dikkatini çeken Chery, artık en çok satan markalar arasında yer alıyor. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatları ise alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri Temmuz ayında da belli oldu. Chery, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Temmuz güncel fiyat listesi.

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