Elektrikli Otomobillerde ve Togg'da ÖTV Artacak mı?
20 Temmuz pazar günü, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği öğrenildi. Bu karara göre, Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi de Meclis tarafından onaylandı. Kanunlaşan teklife göre yeni ÖTV oranları da belli oldu. Bazı araçların ÖTV oranlarında değişiklik görülecek.
Peki elektrikli araçlar da bu ÖTV değişikliğinden etkilenecek mi?
Kaynak: NTV / Burak Taşçı
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Yeni ÖTV oranları belli oldu.
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Elektrikli Araçlarda Yeni ÖTV Oranı
Togg Fiyatı ÖTV ile Artar mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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