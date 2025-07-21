Elektrikli Otomobillerde ve Togg'da ÖTV Artacak mı?

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren ÖTV'ye ilişkin Meclis'te yeni bir karar alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı.

Buna göre, ÖTV oranlarında yüzde 80 ile 220 arasında değişiklik yaşanacak. Pick-up tarzı araçlarda ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi. Bazı araçların fiyatlarının artış oranı da hesaplandı.