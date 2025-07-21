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Elektrikli Otomobillerde ve Togg'da ÖTV Artacak mı?

Elektrikli Otomobillerde ve Togg'da ÖTV Artacak mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 09:08

20 Temmuz pazar günü, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği öğrenildi. Bu karara göre, Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi de Meclis tarafından onaylandı. Kanunlaşan teklife göre yeni ÖTV oranları da belli oldu. Bazı araçların ÖTV oranlarında değişiklik görülecek.

Peki elektrikli araçlar da bu ÖTV değişikliğinden etkilenecek mi?

Kaynak: NTV / Burak Taşçı

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Yeni ÖTV oranları belli oldu.

Yeni ÖTV oranları belli oldu.

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren ÖTV'ye ilişkin Meclis'te yeni bir karar alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. 

Buna göre, ÖTV oranlarında yüzde 80 ile 220 arasında değişiklik yaşanacak. Pick-up tarzı araçlarda ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi. Bazı araçların fiyatlarının artış oranı da hesaplandı.

Yeni ÖTV oranlarının geçerli olduğu arabalar;

Elektrikli Araçlarda Yeni ÖTV Oranı

Elektrikli Araçlarda Yeni ÖTV Oranı

Özel Tüketim Vergisi, elektrikli araçlarca motor gücüne ve matrahına göre hesaplanıyor. 

  • Motor gücü 160 kW ve altında olan, matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10

  • Motor gücü 160 kW ve altında olan, matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 40

  • Motor gücü 160 kW ve üstünde olan, matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50

  • Motor gücü 160 kW ve üstünde olan, matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak uygulanıyor.

Yeni ÖTV oranlarıyla birlikte, 

  • Hibrit araçlarda motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW’ın üzerinde olan modellerde ÖTV oranı yüzde 80,

  • Elektrik motoru 100 kW’ı aşan ve motor hacmi 2500 cm³’ün üzerindeki hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 150 olacak.

Elektrikli araçların ÖTV oranının ise batarya kapasitesi, menzil ve motor gücüne bağlı olarak hesaplanması bekleniyor.

Öte yandan bu oranların da değişme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. 

Togg Fiyatı ÖTV ile Artar mı?

Togg Fiyatı ÖTV ile Artar mı?

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olan Togg, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle faizsiz kredi imkanlarıyla dikkat çeken Togg, uzun süredir fiyat değişikliğine gitmiyor.

T10X'in standart menzile sahip aracının bataryası 52.4 kWh, uzun menzilli olanında ise 88.5 kWh. Ayrıca Togg'un tüm modellerinin 218 beygir güç ürettiğini de belirtelim.

Standart menzilli Togg'da 314 kilometre menzil bulunurken uzun menzillide bu rakam 523 kilometreye yükseliyor. ÖTV oranlarının bu rakamlar dikkate alınarak düzenlenmesi bekleniyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın aktardığına göre, fiyatında uzun süredir değişiklik olmayan Togg, ÖTV düzenlemesiyle birlikte artış yaşayabilir.

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Togg güncel fiyat listesi;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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