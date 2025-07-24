Yeni ÖTV Zammı: Togg Fiyatları Artacak mı?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni kararlar Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. ÖTV oranı bazı araçlarda yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilirken, yerli otomobil Togg fiyatları da yükselecek. Togg T10X fiyatlarına 250 bin lira oranında zam gelmesi bekleniyor.
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ÖTV fiyatlarının zamlanması sonrasında araba piyasasındaki değişiklikler de merak edilmeye başlandı.
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Togg fiyatlarına 250 bin lira zam gelmesi bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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