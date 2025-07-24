Yeni ÖTV Zammı: Togg Fiyatları Artacak mı?

Dünya’da yer alan habere göre, Vergisiz fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda Togg V1 Standart Menzil modelinin fiyatı, önceki 1 milyon 440 bin TL seviyesinden 1 milyon 636 bin 363 TL’ye yükselecek.

Benzer şekilde, V1 Uzun Menzil modelinin fiyatı 1 bin 680 bin TL’den 1 milyon 909 bin 89 TL’ye çıkacak.

V2 Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 830 bin TL’den 2 milyon 79 bin 535 TL’ye yükselecek.