onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yeni ÖTV Zammı: Togg Fiyatları Artacak mı?

Yeni ÖTV Zammı: Togg Fiyatları Artacak mı?

Togg
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 14:28

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni kararlar Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. ÖTV oranı bazı araçlarda yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilirken, yerli otomobil Togg fiyatları da yükselecek. Togg T10X fiyatlarına 250 bin lira oranında zam gelmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖTV fiyatlarının zamlanması sonrasında araba piyasasındaki değişiklikler de merak edilmeye başlandı.

ÖTV fiyatlarının zamlanması sonrasında araba piyasasındaki değişiklikler de merak edilmeye başlandı.

Karara göre, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220’ye kadar çıkarıldı.

Yapılan ÖTV artışı sonrasında araç fiyatlarının ne kadar zamlanacağı da merak edilmeye başlandı. Ayrıca ÖTV zammından yerli araç Togg’un da etkileneceği ortaya çıktı.

Togg fiyatlarına 250 bin lira zam gelmesi bekleniyor.

Togg fiyatlarına 250 bin lira zam gelmesi bekleniyor.

Dünya’da yer alan habere göre, Vergisiz fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda Togg V1 Standart Menzil modelinin fiyatı, önceki 1 milyon 440 bin TL seviyesinden 1 milyon 636 bin 363 TL’ye yükselecek.

Benzer şekilde, V1 Uzun Menzil modelinin fiyatı 1 bin 680 bin TL’den 1 milyon 909 bin 89 TL’ye çıkacak. 

V2 Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 830 bin TL’den 2 milyon 79 bin 535 TL’ye yükselecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın