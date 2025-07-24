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Ekonomi
Merkez Bankası Temmuz Ayı Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası Temmuz Ayı Faiz Kararını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 14:01 Son Güncelleme: 24.07.2025 - 14:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Temmuz ayı faiz kararı yüzde 43 oldu.

Merkez Bankası, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmemiş ve politika faizini yüzde 46’da sabit bırakmıştı.

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Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Haziran ayında yüzde 46'da sabit bıraktığı faiz kararını Temmuz ayında düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 300 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 43'e çekti.

Merkez Bankası'nın metninde şu ifadeler yer aldı:

'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir. 

Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

'Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. 

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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yoruma gelen

Gene yeniakitlerin oyununa geldi MB.

Ahmet Ceylan

birisi faize karsiydi amk ne oldu bilgisi olan varmi?