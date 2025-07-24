Merkez Bankası Temmuz Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Temmuz ayı faiz kararı yüzde 43 oldu.
Merkez Bankası, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmemiş ve politika faizini yüzde 46’da sabit bırakmıştı.
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Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?
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"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Gene yeniakitlerin oyununa geldi MB.
birisi faize karsiydi amk ne oldu bilgisi olan varmi?
reis bizi afrikaya götür. götür ki açlık nedir görüp şükredelim.