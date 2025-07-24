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Yataş'ın Oda Kokusunun Satışı Cam Şişesinden Dolayı Yasaklandı

Yataş'ın Oda Kokusunun Satışı Cam Şişesinden Dolayı Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 13:42

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike saçan ürünleri ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşıyor. Sisteme son olarak Yataş'ın çubuklu oda kokusu eklendi. Oda kokusunun cam şişesinden dolayı satışı yasaklandı ve piyasadan toplatma kararı alındı.

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Yataş'ın oda kokusu toplatılıyor.

Yataş'ın oda kokusu toplatılıyor.

Sağlık için tehlike saçan ve risk barındıran ürünler, markalar Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi adlı internet sitesinden paylaşılıyor. Çocuk oyuncağından giyime kadar pek çok ürüne dair bilginin yer aldığı sisteme bu kez Türkiye'nin ünlü markalarından Yataş eklendi. Yataş'ın çubuklu oda kokusunun toplatılmasına karar verildi. 

Ürünün toplatılmasının nedeni olarak ise cam şişesi gösterildi. 

Sitede şu bilgiler yer aldı:

'Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan mukavva kutu gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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