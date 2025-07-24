Yataş'ın Oda Kokusunun Satışı Cam Şişesinden Dolayı Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike saçan ürünleri ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşıyor. Sisteme son olarak Yataş'ın çubuklu oda kokusu eklendi. Oda kokusunun cam şişesinden dolayı satışı yasaklandı ve piyasadan toplatma kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yataş'ın oda kokusu toplatılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın