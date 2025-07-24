Yataş'ın Oda Kokusunun Satışı Cam Şişesinden Dolayı Yasaklandı

Sağlık için tehlike saçan ve risk barındıran ürünler, markalar Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi adlı internet sitesinden paylaşılıyor. Çocuk oyuncağından giyime kadar pek çok ürüne dair bilginin yer aldığı sisteme bu kez Türkiye'nin ünlü markalarından Yataş eklendi. Yataş'ın çubuklu oda kokusunun toplatılmasına karar verildi.

Ürünün toplatılmasının nedeni olarak ise cam şişesi gösterildi.

Sitede şu bilgiler yer aldı:

'Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan mukavva kutu gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir.'