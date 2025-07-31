Tartı Sayesinde Aldatıldığını Öğrenen Kadının Hikayesi

'Eşimle aldatma nedeniyle ayrılma sürecindeyiz ve şu anda onun kaldığı başka bir evimiz var. Merakıma yenik düşüp dijital tartının hafızasını kontrol ettim. Tartı, saat 00:25 ve 00:26’da arka arkaya iki kez “atanmamış” (unassigned) kullanıcı olarak 120 lb (yaklaşık 54-55 kg) ölçüm kaydetmiş. Bu ağırlık ne bana ait ne de o tarihte orada bulunuyordum; sadece eşim oradaydı.

Doğal olarak sarsıldım. Evliliğimizde daha önce yaşanmış sadakatsizlikler nedeniyle zaten ayrılma sürecindeyiz. O zamandan beri eşim o evde kalıyor. Hemen bir sonuca varmak istemedim ama bu bana basit bir teknik hata gibi gelmiyor. Ona bir şey demedim çünkü daha önce yakaladığım aldatmalarda hiçbir zaman sorumluluk almadı. Artık huzurumu korumak istiyorum ve hemen tepki vermek istemiyorum. Ama içten içe, orada bir başkası olduğu hissinden kurtulamıyorum. Tartı, biri gerçekten üzerine çıkmadıkça veri kaydetmez. Ve eşim 54 kilo değil.

O yüzden Reddit’e soruyorum: Siz olsanız ne düşünürdünüz? Dijital bir tartı kendi kendine böyle bir kayıt oluşturabilir mi? Yoksa bu, birinin orada bulunduğunun açık bir işareti mi?

Güçlü durmaya çalışıyorum ama bu içimi yiyor.'