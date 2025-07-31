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Tartı Sayesinde Aldatıldığını Öğrenen Kadının Hikayesi

Tartı Sayesinde Aldatıldığını Öğrenen Kadının Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 13:42

Reddit'te aldatıldığından şüphelenen bir kadının paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Kadın eşiyle ayrılma aşamasında olduğunu belirterek merak edip akıllı tartıyı cep telefonu uygulamasından kontrol etmek istedi. Tartıdaki verileri kontrol eden kadın 120 lbs (54 kilo) birisinin tartıldığını görünce aldatıldığını anladı. 

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Reddit kullanıcısı tartıdan ekran görüntüsü alarak kullanıcılara şöyle sordu👇🏻

Reddit kullanıcısı tartıdan ekran görüntüsü alarak kullanıcılara şöyle sordu👇🏻

'Eşimle aldatma nedeniyle ayrılma sürecindeyiz ve şu anda onun kaldığı başka bir evimiz var. Merakıma yenik düşüp dijital tartının hafızasını kontrol ettim. Tartı, saat 00:25 ve 00:26’da arka arkaya iki kez “atanmamış” (unassigned) kullanıcı olarak 120 lb (yaklaşık 54-55 kg) ölçüm kaydetmiş. Bu ağırlık ne bana ait ne de o tarihte orada bulunuyordum; sadece eşim oradaydı.

Doğal olarak sarsıldım. Evliliğimizde daha önce yaşanmış sadakatsizlikler nedeniyle zaten ayrılma sürecindeyiz. O zamandan beri eşim o evde kalıyor. Hemen bir sonuca varmak istemedim ama bu bana basit bir teknik hata gibi gelmiyor. Ona bir şey demedim çünkü daha önce yakaladığım aldatmalarda hiçbir zaman sorumluluk almadı. Artık huzurumu korumak istiyorum ve hemen tepki vermek istemiyorum. Ama içten içe, orada bir başkası olduğu hissinden kurtulamıyorum. Tartı, biri gerçekten üzerine çıkmadıkça veri kaydetmez. Ve eşim 54 kilo değil.

O yüzden Reddit’e soruyorum: Siz olsanız ne düşünürdünüz? Dijital bir tartı kendi kendine böyle bir kayıt oluşturabilir mi? Yoksa bu, birinin orada bulunduğunun açık bir işareti mi?

Güçlü durmaya çalışıyorum ama bu içimi yiyor.'

Bir kişinin tartı sayesinde aldatıldığını öğrenmesi X kullanıcılarının diline düştü👇🏻

Bir kişinin tartı sayesinde aldatıldığını öğrenmesi X kullanıcılarının diline düştü👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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