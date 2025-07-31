Tartı Sayesinde Aldatıldığını Öğrenen Kadının Hikayesi
Reddit'te aldatıldığından şüphelenen bir kadının paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Kadın eşiyle ayrılma aşamasında olduğunu belirterek merak edip akıllı tartıyı cep telefonu uygulamasından kontrol etmek istedi. Tartıdaki verileri kontrol eden kadın 120 lbs (54 kilo) birisinin tartıldığını görünce aldatıldığını anladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reddit kullanıcısı tartıdan ekran görüntüsü alarak kullanıcılara şöyle sordu👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kişinin tartı sayesinde aldatıldığını öğrenmesi X kullanıcılarının diline düştü👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın