Osimhen'in Uçağını Canlı Takip Eden Sarı Kırmızılılardan Güldüren Tweetler

Napoli ile anlaşmaya varan Galatasaray sonunda Osimhen'e kavuştu. Sarı kırmızılı taraftarlar transfer haberine sevinirken Osimhen'in sevinci de heyecanı artırdı. Bir an önce yıldız golcülerine kavuşmak isteyen taraftarlar, büyük bir heyecanla Osimhen'in uçağını takibe aldı. Öyle ki dün akşam 21.30 sularında İstanbul'a inen Osimhen'in uçağını canlı yayında 2 milyon kişi izledi!

Taraftarlar hem heyecanlandı hem de yapılacak diğer transferler için paylaşım yapmaktan geri durmadı. Bakalım kimler neler söyledi?