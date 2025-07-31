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Osimhen'in Uçağını Canlı Takip Eden Sarı Kırmızılılardan Güldüren Tweetler

Osimhen'in Uçağını Canlı Takip Eden Sarı Kırmızılılardan Güldüren Tweetler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 08:57

Deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen Osimhen'in transferinde mutlu sona gelindi. Nijeryalı golcünün Galatasaray'a transferi sonunda netleşti. Yıldız isim, 30 Temmuz Çarşamba günü transfer anlaşmasını yapmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Uzun bir süredir yeniden Galatasaray'a gelmesi beklenen Osimhen, öyle büyük bir heyecanla karşılandı ki taraftarlar uçağını bile canlı takibe aldı.

Gelin, Osimhen'i uçağını takip edip işin bir de goygoyunu yapanların güldüren tweetlerine bakalım.

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Sarı kırmızılılar sonunda muradına erdi!

Sarı kırmızılılar sonunda muradına erdi!

Napoli ile anlaşmaya varan Galatasaray sonunda Osimhen'e kavuştu. Sarı kırmızılı taraftarlar transfer haberine sevinirken Osimhen'in sevinci de heyecanı artırdı. Bir an önce yıldız golcülerine kavuşmak isteyen taraftarlar, büyük bir heyecanla Osimhen'in uçağını takibe aldı. Öyle ki dün akşam 21.30 sularında İstanbul'a inen Osimhen'in uçağını canlı yayında 2 milyon kişi izledi!

Taraftarlar hem heyecanlandı hem de yapılacak diğer transferler için paylaşım yapmaktan geri durmadı. Bakalım kimler neler söyledi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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