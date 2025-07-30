Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!
Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelişi resmen yılan hikayesine dönmüştü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları bir umutlanıp bir üzülürken sonunda Osimhen transferi netleşti. Osimhen, akşam saatlerinde İstanbul'a inecek ve transfer görüşmeleri tamamlanacak.
Galatasaray'dan Osimhen'e dair yapılan ilk resmi paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Osimhen resmen Galatasaray'da!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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