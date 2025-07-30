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Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!

Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 18:52

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelişi resmen yılan hikayesine dönmüştü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları bir umutlanıp bir üzülürken sonunda Osimhen transferi netleşti. Osimhen, akşam saatlerinde İstanbul'a inecek ve transfer görüşmeleri tamamlanacak. 

Galatasaray'dan Osimhen'e dair yapılan ilk resmi paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Osimhen resmen Galatasaray'da!

Osimhen resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için yoğun çabalar harcadı. Yılan hikayesine dönen transferde ise gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Yıldız oyuncu,  Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda transferi resmen doğruladı. 30 Temmuz akşamı İstanbul'a gelecek olan Osimhen şu sıralar milyonlarca taraftar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Henüz bir resmi açıklama olmasa da Galatasaray'ın Napoli ile 40 milyon euro artı 35 milyon euro taksit karşılığında anlaştığı iddia ediliyor. 

Son olarak Galatasaray'dan gelen 'Hazır mıyız?' paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Osimhen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada ortaya çıkan ilk sözleri ise heyecanı daha da artırdı. Havalimanında kendisini coşkulu bir kitlenin bekleyeceğinden emin olan yıldız isim'Acaba beni karşılamaya kaç bin kişi gelecek?' dedi.

Galatasaray'ın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu!

Osimhen'den ilk mesaj: "Sadece Galatasaray"

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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