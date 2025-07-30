Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için yoğun çabalar harcadı. Yılan hikayesine dönen transferde ise gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Yıldız oyuncu, Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda transferi resmen doğruladı. 30 Temmuz akşamı İstanbul'a gelecek olan Osimhen şu sıralar milyonlarca taraftar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Henüz bir resmi açıklama olmasa da Galatasaray'ın Napoli ile 40 milyon euro artı 35 milyon euro taksit karşılığında anlaştığı iddia ediliyor.

Son olarak Galatasaray'dan gelen 'Hazır mıyız?' paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Osimhen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada ortaya çıkan ilk sözleri ise heyecanı daha da artırdı. Havalimanında kendisini coşkulu bir kitlenin bekleyeceğinden emin olan yıldız isim'Acaba beni karşılamaya kaç bin kişi gelecek?' dedi.