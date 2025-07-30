Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi
Fenerbahçe ve Chobani arasında imzalar atıldı. Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda Chobani markasıyla anlaşmaya vardı. Düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Ulukaya ise yaptığı paylaşımda 'Birlikte daha büyük başarılara!' ifadelerine yer verdi.
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Fenerbahçe ile Chobani arasında sözleşme imzalandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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