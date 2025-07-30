Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle 30 Temmuz Çarşamba günü sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını ve bunun için de gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın da gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, ''Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Stadımıza ikinci defa isim sponsoru alıyoruz.' dedi.

Ulukaya, gönül verdiği kulübe sponsor olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da bu duygularına yer verdi.