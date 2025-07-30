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Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 18:15

Fenerbahçe ve Chobani arasında imzalar atıldı. Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda Chobani markasıyla anlaşmaya vardı. Düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Ulukaya ise yaptığı paylaşımda 'Birlikte daha büyük başarılara!' ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe ile Chobani arasında sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe ile Chobani arasında sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle 30 Temmuz Çarşamba günü sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını ve bunun için de gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın da gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, ''Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Stadımıza ikinci defa isim sponsoru alıyoruz.' dedi.

Ulukaya, gönül verdiği kulübe sponsor olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da bu duygularına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorumuz olan Chobani'nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti.' ifadelerine yer verildi.

Ulukaya, ziyaretinin sonunda Erdoğan'a Fenerbahçe forması takdim etti.

Ziyarete dair görüntüler, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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