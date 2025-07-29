Fenerbahçe’nin Büyük Transfer Hamlesi: Kerem Aktürkoğlu ve Kulübü ile Görüşme!

İddiaya göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Benfica milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis isterken, başarılı oyuncunun maaş talebi ise 5 milyon euro garanti ücret.

Fenerbahçe’nin ise Kerem Aktürkoğlu’na yıllık 4 milyon euro maaş ve Benfica’ya da 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.