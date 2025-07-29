Fenerbahçe’nin Büyük Transfer Hamlesi: Kerem Aktürkoğlu ve Kulübü ile Görüşme!
Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala takımların da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe’nin, Benfica’da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi.
İddiaya göre Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe’ye yıllık garanti 5 milyon euro ücret karşılığında “evet” dedi.
Kaynak: 343 Digital
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Fenerbahçe önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
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“Kerem Aktürkoğlu yıllık 5 milyon euro maaş istiyor”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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