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Fenerbahçe’nin Büyük Transfer Hamlesi: Kerem Aktürkoğlu ve Kulübü ile Görüşme!

Fenerbahçe’nin Büyük Transfer Hamlesi: Kerem Aktürkoğlu ve Kulübü ile Görüşme!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 22:57

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala takımların da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe’nin, Benfica’da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

İddiaya göre Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe’ye yıllık garanti 5 milyon euro ücret karşılığında “evet” dedi.

Kaynak: 343 Digital

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Fenerbahçe önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Kadrosunu Jhon Duran ile Archie Brown gibi yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe’nin Skriniar ve Asensio transferlerinde de sona yaklaştığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe’nin transfer harekatı için bir iddia da “343 Digital” isimli sosyal medya hesabından geldi.

“Kerem Aktürkoğlu yıllık 5 milyon euro maaş istiyor”

“Kerem Aktürkoğlu yıllık 5 milyon euro maaş istiyor”

İddiaya göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Benfica milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis isterken, başarılı oyuncunun maaş talebi ise 5 milyon euro garanti ücret.

Fenerbahçe’nin ise Kerem Aktürkoğlu’na yıllık 4 milyon euro maaş ve Benfica’ya da 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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