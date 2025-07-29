Beşiktaş’ın Yeni Transferi David Jurasek, Taraftarların Küfürlerine Dayanamayıp Sosyal Medya Hesabını Kapattı
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, siyah beyazlı taraftarların kendisine ve ailesine ettiği küfürler nedeniyle sosyal medya hesabını kapattı. Beşiktaş Kulübü de yaşananlar sonrasında sosyal medyadan 'DijitalZorbalığaHayır' etiketiyle kampanya başlattı.
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.
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Beşiktaş Kulübü’nden paylaşım yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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