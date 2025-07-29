onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın Yeni Transferi David Jurasek, Taraftarların Küfürlerine Dayanamayıp Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Beşiktaş’ın Yeni Transferi David Jurasek, Taraftarların Küfürlerine Dayanamayıp Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 12:42

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, siyah beyazlı taraftarların kendisine ve ailesine ettiği küfürler nedeniyle sosyal medya hesabını kapattı. Beşiktaş Kulübü de yaşananlar sonrasında sosyal medyadan 'DijitalZorbalığaHayır' etiketiyle kampanya başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.

Shakhtar Donetsk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçındaki performansıyla eleştirilen David Jurasek, kendisine ve eşine gelen küfürlü yorumlar ve hakaret boyutundaki mesajlar üzerine sosyal medya hesabını kapattı. 24 yaşındaki Çekyalı sol bekin saatler sonra hesabını yeniden aktif hale getirdiği görüldü.

David Jurasek, 4-2 kaybedilen Shakhtar Donetsk maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

Beşiktaş Kulübü’nden paylaşım yapıldı.

Beşiktaş Kulübü’nden paylaşım yapıldı.

Beşiktaş Kulübü de oyuncusuna destek olmak için sosyal medya hesabından etiketiyle 'DijitalZorbalığaHayır' kampanya başlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın