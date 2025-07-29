Türk Vatandaşlarının Yeni Favorisi: 200 Bin Dolar Karşılığında Mülk Alan Schengen Avantajı Kapıyor
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.
Bu yolla bir ev satın aldığınızda, Schengen Bölgesi dahil 150’ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.
İşte detaylar…
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Doğu Karayipler'de 200 bin dolar karşılığında hem mülk alabilirsiniz hem de 150’ye yakın (Schengen bölgesi dahil) ülkeye vizesiz gidebilirsiniz!
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Çifte vatandaşlığa da izin veriliyor. Türk vatandaşları en çok başvuru yapan 2. grup!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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