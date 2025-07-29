Türk Vatandaşlarının Yeni Favorisi: 200 Bin Dolar Karşılığında Mülk Alan Schengen Avantajı Kapıyor

Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.

Bu yolla bir ev satın aldığınızda, Schengen Bölgesi dahil 150’ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.

İşte detaylar…