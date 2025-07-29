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Türk Vatandaşlarının Yeni Favorisi: 200 Bin Dolar Karşılığında Mülk Alan Schengen Avantajı Kapıyor

Türk Vatandaşlarının Yeni Favorisi: 200 Bin Dolar Karşılığında Mülk Alan Schengen Avantajı Kapıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 12:05

Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.

Bu yolla bir ev satın aldığınızda, Schengen Bölgesi dahil 150’ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Doğu Karayipler'de 200 bin dolar karşılığında hem mülk alabilirsiniz hem de 150’ye yakın (Schengen bölgesi dahil) ülkeye vizesiz gidebilirsiniz!

Doğu Karayipler'de 200 bin dolar karşılığında hem mülk alabilirsiniz hem de 150’ye yakın (Schengen bölgesi dahil) ülkeye vizesiz gidebilirsiniz!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Bölgedeki ada ülkelerinden beşi, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St Kitts ve Nevis ve St Lucia, 200 bin ABD doları gibi görece düşük bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (CBI) imkanı sunuyor.

Bir ev satın aldığınızda, Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 150'ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.

Çifte vatandaşlığa da izin veriliyor. Türk vatandaşları en çok başvuru yapan 2. grup!

Çifte vatandaşlığa da izin veriliyor. Türk vatandaşları en çok başvuru yapan 2. grup!

Varlıklı kişiler içinse, adalarda geçerli olan bazı vergi muafiyetleri bir diğer önemli cazibe unsuru olarak öne çıkıyor. Üstelik her beş ada ülkesi de çifte vatandaşlığa izin veriyor.

Yatırım göçü uzmanları Henley & Partners'a göre, geçtiğimiz yıl Karayipler'deki CBI (yatırım yoluyla vatandaşlık) başvurularının büyük bir kısmını ABD vatandaşları oluşturdu.

BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yollayan Henley & Partners başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu kişi sayısını açıklayamayacaklarını söylemekle birlikte, şu bilgileri verdi;

- Başvurularda Türk vatandaşları bu yıl ABD'lilerden sonra ikinci grup

- Türk vatandaşları bu yılın ikinci çeyreğinde başvuru sahiplerinin % 4'ünü oluşturdu.

- Türk vatandaşlarının 2025'teki başvurularının % 10'unu Karayip ülkeleri olşuturdu.

- Antigua & Barbuda, St. Lucia, ve Grenada Türk vatandaşlarının en çok başvurdukları ülkeler arasında.

Türk vatandaşlarının en çok bilgi almak istediği programlar arasında Antigua ve Barbuda, Grenada ve Saint Lucia sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sırada.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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