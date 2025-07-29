Adı Galatasaray ile Anılan Alisson Becker Liverpool Kampından Ayrıldı
Premier Lig takımlarından Liverpool’un Brrezilyalı kalecisi Alisson Becker, kişisel sebeplerden dolayı takımının Asya'daki hazırlık turundan ayrıldı. Brezilyalı kalecinin adı Galatasaray ile de anılmıştı.
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Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.
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Alisson Becker’in adı Galatasaray’la da anıldı!
Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Alisson'un yüzde 90 ihtimalle Galatasaray'a geleceğini iddia etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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