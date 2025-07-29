onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Adı Galatasaray ile Anılan Alisson Becker Liverpool Kampından Ayrıldı

Adı Galatasaray ile Anılan Alisson Becker Liverpool Kampından Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 16:01

Premier Lig takımlarından Liverpool’un Brrezilyalı kalecisi Alisson Becker, kişisel sebeplerden dolayı takımının Asya'daki hazırlık turundan ayrıldı. Brezilyalı kalecinin adı Galatasaray ile de anılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.

Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.

Brezilya milli takımının da kalecisi olan Alisson Becker, Liverpool’un Asya kampından ayrıldı. Brezilyalı kaleci, Tokyo’daki JFA Dream Field'de yapılan Salı günkü açık antrenmana katılmadı. Ayrıca Liverpool’un Nissan Stadyumu'ndaki Yokohama F. Marinos ile oynamayacağı belirtildi. 

Oyuncunun ayrılık gerekçesinin kişisel nedenler olduğu belirtilirken takım İngiltere’ye döndüğünde kampa katılıp katılmayacağı netleşmedi.

Alisson Becker’in adı Galatasaray’la da anıldı!

Alisson Becker’in adı Galatasaray’la da anıldı!

Muslera’nın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü bir kaleciye kaleyi emanet etme çalışmasını yapan Galatasaray’da Alisson Becker adı da gündeme gelmişti. Oyuncunun takımdaki antrenörlüğünü de sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinden Taffarel yapıyor.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Alisson'un yüzde 90 ihtimalle Galatasaray'a geleceğini iddia etti.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Alisson'un yüzde 90 ihtimalle Galatasaray'a geleceğini iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın