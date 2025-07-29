Formula 1 Türkiye’ye Geri mi Dönüyor? Bu Sefer Amaç Kalıcı Olarak Takvimde Yer Almak
Dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olan Formula 1’in 2026’daki yarış takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
Listede İstanbul yer almamıştı ancak yakın zamanda İstanbul Park’ı devralan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, takvimde çeşitli sebeplerle bir yarışın iptal olması durumunda yarışı düzenlemeye talip olduklarını açıkladı.
Üçlertoprağı ayrıca İstanbul’un Formula 1 takviminde kalıcı olarak yer alması için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.
Kaynak: Motorsport
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İstanbul’da son olarak koronavirüs pandemisinin olduğu 2020 ve 2021 yılında Formula 1 yarışları düzenlenmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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umarım kalıcı olarak takvime eklenir. Bilet fiyatları daha makul seviyede olur, ulaşım güçlükleri ve park sorunu çözülürse yarışlara olan ilgi ve katılım da ... Devamını Gör