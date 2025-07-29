Formula 1 Türkiye’ye Geri mi Dönüyor? Bu Sefer Amaç Kalıcı Olarak Takvimde Yer Almak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl da çeşitli sebeplerle yapılamayacak olan yarışlara talip olduklarını söyledi.

Üçlertoprağı, “Biz F1 ve FIA yönetimiyle yakın temas halindeyiz. Hem biz hem de hükümetimiz Formula 1’i yeniden Türkiye’de görmeyi çok istiyor. Yönetim ile uzun dönem bir anlaşma yaparak İstanbul’un takvime kalıcı olarak eklenmesini istiyoruz.” dedi.

Federasyon başkanı, 'Memnuniyetle söyleyebilirim ki, Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız, Formula 1’i Türkiye’ye geri getirme projesini ciddi şekilde destekliyorlar,' ifadelerini de kullandı.