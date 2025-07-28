Derbi Maçlara Kur’an-ı Kerim ile Gidiyordu: Galatasaray Taraftarı Mehmet Fatih Kiriş Hayatını Kaybetti
Son yıllarda Galatasaray’ın oynadığı derbi maçlara elinde Kur’an-ı Kerim ile giden ve sosyal medyada ünlenen Mehmet Fatih Kiriş’ten kötü haber geldi. Hastanede tedavi gören Kiriş’in hayatını kaybettiği açıklandı.
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Mehmet Fatih Kiris son yıllarda sosyal medyadaki en ünlü Galatasaraylı taraftarlardan biriyidi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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