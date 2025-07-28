Patlak Lastiğe Rağmen Yangın Bölgesine Su Taşıyan Çiftçi: Bursa’da Halk Orman Yangını İçin Seferber Oldu
Bursa’da üç gün önce kentin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alınırken, Harmancık mevkiinde ise alevler şiddetini artırdı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle halk seferber oldu.
Bir çiftçinin aracının patlak lastiğine rağmen yangın bölgesine su taşıması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Patlak lastiğine aldırmadan yangına yardıma koşan vatandaş 👇
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Vatandaşların büyük fedakarlığı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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