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Patlak Lastiğe Rağmen Yangın Bölgesine Su Taşıyan Çiftçi: Bursa’da Halk Orman Yangını İçin Seferber Oldu

Patlak Lastiğe Rağmen Yangın Bölgesine Su Taşıyan Çiftçi: Bursa’da Halk Orman Yangını İçin Seferber Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 22:52

Bursa’da üç gün önce kentin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alınırken, Harmancık mevkiinde ise alevler şiddetini artırdı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle halk seferber oldu.

Bir çiftçinin aracının patlak lastiğine rağmen yangın bölgesine su taşıması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Patlak lastiğine aldırmadan yangına yardıma koşan vatandaş 👇

Vatandaşların büyük fedakarlığı sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Vatandaşların büyük fedakarlığı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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'Gözüm doldu. Nemrut'un ateşine su taşıyan karınca misali.. Bu ülke ve dünya iyi kalpler hatrına ayakta.'

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twitter.com

'Milletin efendileri!

Biz bu vatanı kolay kazanmadık kolay kolay da kimseye vermeyiz. Siz yakın biz yeniden yeşertiriz. Siz ne yaparsanız yapın biz hep bir çaresini buluruz. Allah razı olsun amcacım öperim ellerinden.'

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'Daraldık ya Rab sen genişlet cumhuriyetinden yeni görüntüler.

Ülke komple vicdanlı insanların yapabilme gücüne kaldı. Onların da gücü kısıtlı.'

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'Fabrika ayarlamızda iyilik, fedakarlık, yardımseverlik daha nicesi var ama çok çok bozulduk. Buna rağmen böyle şeyler görmek sevindirici ve ümit verici.'

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'Şu görüntüleri izleyip içi sızlamayan siyasetçiler utansın.'

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'Yenemedikleri tek şey, bu milletin zor zamanlarda gösterdiği ferasettir.'

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'Biz çok güzel milletiz inşallah layık olduğumuz mutlu hayatı yaşayacağız. Yeter hep acılardan yorulduk.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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