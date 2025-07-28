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Bursa’daki Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerine Bir Kez Daha Yaklaştı

Bursa’daki Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerine Bir Kez Daha Yaklaştı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 18:59

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde yaşanan orman yangını 3’üncü gününde şiddetini yeniden artırdı. 

Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler taha önce tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı. Ekiplerin yangını söndürmek için büyük mücadelesi sürüyor.

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Bursa’da tüm Türkiye’yi kahreden orman yangını 3’üncü gününde sürüyor.

Bursa’da tüm Türkiye’yi kahreden orman yangını 3’üncü gününde sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık” dedi.

Yangın bölgesinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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kamil oba

Bu iktidar varken gtümüzden sk ormanlardan yangın eksik olmaz

Nurdan Kaplan

ACİL YARDIM ORAYA ÇOK YAKINIM HER ŞEY ÇOK EKSİKKKK

Patrick Jane

Keşke bu CHP İlker hıncını onamadan çıkar masa