Bursa’daki Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerine Bir Kez Daha Yaklaştı
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde yaşanan orman yangını 3’üncü gününde şiddetini yeniden artırdı.
Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler taha önce tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı. Ekiplerin yangını söndürmek için büyük mücadelesi sürüyor.
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Bursa’da tüm Türkiye’yi kahreden orman yangını 3’üncü gününde sürüyor.
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Yangın bölgesinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu iktidar varken gtümüzden sk ormanlardan yangın eksik olmaz
ACİL YARDIM ORAYA ÇOK YAKINIM HER ŞEY ÇOK EKSİKKKK
Keşke bu CHP İlker hıncını onamadan çıkar masa