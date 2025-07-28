Bursa’daki Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerine Bir Kez Daha Yaklaştı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık” dedi.