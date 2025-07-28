Yine İzmir Yine Yangın: Bornova'da Orman Yangını Çıktı, Çevre Yolu Trafiğe Kapatıldı
İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü.
Çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı.
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İzmir'deki yangından görüntüler:
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Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Çevre yolu trafiğe kapatıldı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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