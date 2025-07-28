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Yine İzmir Yine Yangın: Bornova'da Orman Yangını Çıktı, Çevre Yolu Trafiğe Kapatıldı

Yine İzmir Yine Yangın: Bornova'da Orman Yangını Çıktı, Çevre Yolu Trafiğe Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 15:28 Son Güncelleme: 28.07.2025 - 15:45

İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü. 

Çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı.

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İzmir'deki yangından görüntüler:

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çevre yolu trafiğe kapatıldı!

Çevre yolu trafiğe kapatıldı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü. 

Öte yandan; çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı. Buca'dan gelen trafik akışı mecburi yön olarak Torbalı, Torbalı istikametinden gelen araçlar ise Buca istikametine yönlendirildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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