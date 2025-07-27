Ayağı Kırık Olmasına Rağmen Yangına Müdahaleye Gitmiş: İtfaiye Eri Ramazan Şaşkın'dan Kötü Haber

Ayağı kırık olmasına rağmen dinlenmek yerine, alevlerle mücadele eden arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi, görevinin başına koştu. Ancak bu büyük fedakârlık, genç itfaiyecinin hayatına mal oldu.

Görev yerine doğru ilerlediği sırada fenalaşan Şaşkın, kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen onu hayata döndüremedi.

Genç yaşta şehit düşen Ramazan Şaşkın'ın acı haberi ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.