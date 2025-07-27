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Ayağı Kırık Olmasına Rağmen Yangına Müdahaleye Gitmiş: İtfaiye Eri Ramazan Şaşkın'dan Kötü Haber

Ayağı Kırık Olmasına Rağmen Yangına Müdahaleye Gitmiş: İtfaiye Eri Ramazan Şaşkın'dan Kötü Haber

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 11:59

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bir görevlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yangına müdahale sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Ramazan Şaşkın’ın ayağının kırık olmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamak için orman yangınına müdahale ettiği ortaya çıktı.

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Bursa’da devam eden orman yangını nedeniyle itfaiye eri Ramazan Şaşkın hayatını kaybetmişti.

Bursa’da devam eden orman yangını nedeniyle itfaiye eri Ramazan Şaşkın hayatını kaybetmişti.

Ayağı kırık olmasına rağmen dinlenmek yerine, alevlerle mücadele eden arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi, görevinin başına koştu. Ancak bu büyük fedakârlık, genç itfaiyecinin hayatına mal oldu.

Görev yerine doğru ilerlediği sırada fenalaşan Şaşkın, kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen onu hayata döndüremedi. 

Genç yaşta şehit düşen Ramazan Şaşkın'ın acı haberi ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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