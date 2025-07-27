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Karabük’teki Orman Yangını 5. Gününde: Dumanlar Bolu’da Gökyüzünü Kapladı

Karabük’teki Orman Yangını 5. Gününde: Dumanlar Bolu’da Gökyüzünü Kapladı

Karabük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 11:28

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 18 köy ve 50 mahalle boşaltılırken, Karabük-Ankara otoyolu da ulaşıma kapanmıştı.

Karabük’teki orman yangını nedeniyle Bolu’da dumanlar gökyüzünü kapladı ve kentte kül yağışı etkili oldu.

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Türkiye’de orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

Türkiye’de orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 14.42 sularında başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınmış değil. Rüzgarın da etkisi ile zaman zaman artan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. 

Yangın nedeniyle toplam 18 köy ve 50 mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, Karabük-Ankara otoyolu da ulaşıma kapatıldı.

Karabük'teki yangından görüntüler 👇

Karabük’teki yangın nedeniyle Bolu’da gökyüzü dumanla kaplandı.

Karabük’teki yangın nedeniyle Bolu’da gökyüzü dumanla kaplandı.

Günlerdir devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın sonucu oluşan duman bulutu komşu kent Bolu’ya ulaştı. 

Şehirde sabah saatlerinde gökyüzünde bir sis tabakası oluştu. Ayrıca araçların üzerleri küllerle kaplanırken, vatandaşlar yoğun şekilde duman kokusu hissetti.

Bolu’dan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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