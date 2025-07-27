Karabük’teki Orman Yangını 5. Gününde: Dumanlar Bolu’da Gökyüzünü Kapladı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 18 köy ve 50 mahalle boşaltılırken, Karabük-Ankara otoyolu da ulaşıma kapanmıştı.
Karabük’teki orman yangını nedeniyle Bolu’da dumanlar gökyüzünü kapladı ve kentte kül yağışı etkili oldu.
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Türkiye’de orman yangınları ile mücadele devam ediyor.
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Karabük'teki yangından görüntüler 👇
Karabük’teki yangın nedeniyle Bolu’da gökyüzü dumanla kaplandı.
Bolu’dan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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