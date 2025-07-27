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Ciğeri Yanan Vatandaşlarımızdan Günlerdir Süren Yangınlara Tepkiler Dinmiyor

Ciğeri Yanan Vatandaşlarımızdan Günlerdir Süren Yangınlara Tepkiler Dinmiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 09:52

Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de başlayan yangın yüreğimizi de yakarken bu hafta daha acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa'da ormanlarımız küle döndü. Vatandaşlar alevlerle mücadele ederken özellikle Bursa'nın en yeşil noktalarının geldiği son durum, hepimizi büyük bir üzüntüye sürükledi. 

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.

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Bursa'daki yangın bölgesinin son durumu görüntülendi.

Bursa'daki yangın bölgesinin son durumu görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede etkisini artırdı. Ormanlık alanda başlayan yangının hızla yerleşim yerlerine yaklaştığı aktarıldı. Gün ağarınca Bursa'daki son durum havadan görüntülendi. Bursa'nın en yeşil kesimleri olan Kestel'de ormanlar resmen küle döndü.

Detaylar için;

Vatandaşlar ise tepkisini sosyal medyadan dile getiriyor.

Vatandaşlar ise tepkisini sosyal medyadan dile getiriyor.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da X hesabından bir paylaşım yaptı;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da X hesabından bir paylaşım yaptı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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