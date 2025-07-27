Ciğeri Yanan Vatandaşlarımızdan Günlerdir Süren Yangınlara Tepkiler Dinmiyor
Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de başlayan yangın yüreğimizi de yakarken bu hafta daha acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa'da ormanlarımız küle döndü. Vatandaşlar alevlerle mücadele ederken özellikle Bursa'nın en yeşil noktalarının geldiği son durum, hepimizi büyük bir üzüntüye sürükledi.
Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.
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Bursa'daki yangın bölgesinin son durumu görüntülendi.
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Vatandaşlar ise tepkisini sosyal medyadan dile getiriyor.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da X hesabından bir paylaşım yaptı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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