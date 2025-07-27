Ciğeri Yanan Vatandaşlarımızdan Günlerdir Süren Yangınlara Tepkiler Dinmiyor

Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de başlayan yangın yüreğimizi de yakarken bu hafta daha acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa'da ormanlarımız küle döndü. Vatandaşlar alevlerle mücadele ederken özellikle Bursa'nın en yeşil noktalarının geldiği son durum, hepimizi büyük bir üzüntüye sürükledi.

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.