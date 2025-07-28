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Yangın Fırsatçıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Yangın Fırsatçıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 22:05

Bursa’da 3 gündür kentin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışırken, terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle TSK’dan ihraç edilen bir kişi de kasten yangın çıkardığı geekçesiyle tutuklanmıştı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise yangınlar nedeniyle IBAN üzerinden para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkıda uyarıda bulundu.

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Afrika kaynaklı sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, orman yangınları ile mücadele de sürüyor.

Afrika kaynaklı sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, orman yangınları ile mücadele de sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir’deki yangınların kontrol altına alındığını açıklarken, Karabük ve Bursa’daki orman yangınları ise devam ediyor.

Bursa’da akşam saatlerinde artan rüzgar nedeniyle Orhaneli ilçesinde alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yangın fırsatçıları hakkında uyarı geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yangın fırsatçıları hakkında uyarı geldi.
twitter.com

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem sosyal medya paylaşımı hem de SMS ile belediyenin adı kullanılarak yangın için IBAN ile para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkında uyarıda bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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