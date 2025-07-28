Yangın Fırsatçıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı
Bursa’da 3 gündür kentin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışırken, terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle TSK’dan ihraç edilen bir kişi de kasten yangın çıkardığı geekçesiyle tutuklanmıştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ise yangınlar nedeniyle IBAN üzerinden para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkıda uyarıda bulundu.
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Afrika kaynaklı sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, orman yangınları ile mücadele de sürüyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yangın fırsatçıları hakkında uyarı geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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