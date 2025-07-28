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Bonservisi Belli Oldu: Gedson Fernandes Beşiktaş’tan Ayrılıyor

Bonservisi Belli Oldu: Gedson Fernandes Beşiktaş’tan Ayrılıyor

Beşiktaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 17:17

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, Gedson Fernandes’in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Konuşulan bonservis bedeli ise 20 milyon euro ve 5 milyon euro bonus.

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Süper Lig’de yeni sezon 8 Ağustos’ta resmen başlayacak. Transfer dönemi ise 12 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Süper Lig’de yeni sezon 8 Ağustos’ta resmen başlayacak. Transfer dönemi ise 12 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kadrosuna Abraham, Orkun Kökçü ve Jurasek gibi isimleri dahil eden Beşiktaş’ın ismi büyük bir transferle daha anılıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Beşiktaş ile Spartak Moskova Gedson Fernandes’in transferi konusunda 20 milyon euro ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ın Fernades transferinden sonra Kerem Aktürkoğlu transferine yoğunlaşacağı da iddialar arasında.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı 👇

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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