Bonservisi Belli Oldu: Gedson Fernandes Beşiktaş’tan Ayrılıyor

Kadrosuna Abraham, Orkun Kökçü ve Jurasek gibi isimleri dahil eden Beşiktaş’ın ismi büyük bir transferle daha anılıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Beşiktaş ile Spartak Moskova Gedson Fernandes’in transferi konusunda 20 milyon euro ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ın Fernades transferinden sonra Kerem Aktürkoğlu transferine yoğunlaşacağı da iddialar arasında.