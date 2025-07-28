Bonservisi Belli Oldu: Gedson Fernandes Beşiktaş’tan Ayrılıyor
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Süper Lig’de yeni sezon 8 Ağustos’ta resmen başlayacak. Transfer dönemi ise 12 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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