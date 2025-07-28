Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: "2150 Yılına Kadar Gecikebilir"

Ercan yazısında yapı denetim kuruluşlarının yönetmeliklere uymadığını, kentsel dönüşümün bireyin çıkarına yönelik yapıldığını eleştirerek şunları dedi:

“Kentsel dönüşüm yerine, bireyin çıkarına yönelik ‘yapısal dönüşüm’, ‘Kentsel ötelenmeye” yönelindi. Haksız kazancın yolu açıldı. ‘Yapısal dönüşümde’, kamu alanları ile yeşil dokuya gökdelenler yapılarak varsıl kişilerin varlıkları katlandı. Kentin içine, esnafı işsiz bırakan, Türkiye’nin gelirini çok uluslu işletmelere akıtan, ulaşımı felç eden AVM’ler ile çok katlı konutlar kentin görüntüsünü, İstanbul ile diğer büyük kentlerin özgün mimarisini, tarihsel dokusunu bozdu, ulaşımı içinden çıkılmaz duruma getirdi.”

'HAKSIZ GELİRLER ELDE EDİLDİ'

Deprem neden gösterilerek İstanbul’un genişletildiğini vurgulayan Ercan, “Yeni yerleşim alanlarına depremden etkilenecek kişiler değil, kente yeni göçen, sığınanlar yerleşerek kentin nüfusu artırıldı. Deprem neden gösterilerek, kentsel dönüşüm yersiz olarak, yapısal dönüşüm olarak çarpıtılıp, büyük haksız gelirler elde edildi” dedi.