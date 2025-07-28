onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: "2150 Yılına Kadar Gecikebilir"

Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: "2150 Yılına Kadar Gecikebilir"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 15:35

Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar diken üstünde. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde çürük binalar, önlemsizlik ve kuralsızlık on binlerce cana mezar oldu. Yaşanan her felaketin ardından başta uzmanlar olmak üzere toplumun her kesiminden 'Önlem alın' çağrıları yükseliyor. Son olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise beklenen Marmara Depremi'ni hatırlattı. 'İstanbul Depremi ne zaman olacak?' tartışmaları sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir yazı kaleme aldı. Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Ercan, "Deprem olmasına kaç yıl kaldı?" başlıklı bir yazı yazdı. İstanbul depremiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.

Ahmet Ercan, "Deprem olmasına kaç yıl kaldı?" başlıklı bir yazı yazdı. İstanbul depremiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.

Ercan yazısında yapı denetim kuruluşlarının yönetmeliklere uymadığını, kentsel dönüşümün bireyin çıkarına yönelik yapıldığını eleştirerek şunları dedi:

Kentsel dönüşüm yerine, bireyin çıkarına yönelik ‘yapısal dönüşüm’, ‘Kentsel ötelenmeye” yönelindi.  Haksız kazancın yolu açıldı. ‘Yapısal dönüşümde’, kamu alanları ile yeşil dokuya gökdelenler yapılarak varsıl kişilerin varlıkları katlandı. Kentin içine, esnafı işsiz bırakan, Türkiye’nin gelirini çok uluslu işletmelere akıtan, ulaşımı felç eden AVM’ler ile çok katlı konutlar kentin görüntüsünü, İstanbul ile diğer büyük kentlerin özgün mimarisini, tarihsel dokusunu bozdu, ulaşımı içinden çıkılmaz duruma getirdi.”

'HAKSIZ GELİRLER ELDE EDİLDİ'

Deprem neden gösterilerek İstanbul’un genişletildiğini vurgulayan Ercan, “Yeni yerleşim alanlarına depremden etkilenecek kişiler değil, kente yeni göçen, sığınanlar yerleşerek kentin nüfusu artırıldı. Deprem neden gösterilerek, kentsel dönüşüm yersiz olarak, yapısal dönüşüm olarak çarpıtılıp, büyük haksız gelirler elde edildi” dedi.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan tarih verdi.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan tarih verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, yazısında İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi. 

'Kuzey Marmara’da kırılacak kabuğun ortalama kalınlığı 30 kilometredir. Bunun en yukarı 12 kilometrelik kısmı gevrektir. Kırılma direnci ise yaklaşık 6 milyar giga ton’dur. Böyle bir gerginlik birikmedikçe, kırılma, dolayısıyla deprem olmayacaktır. 

Kuzey Marmara için deprem olasılığı 2033’ten sonra saymaya başlayacaktır. 2065 dolayı en olası deprem dönemidir. Gecikirse 2075 dolayında olabilir, hatta 2150 yılına kadar bile gecikme olasılığı var. Deprem de söylentilerdeki gibi çok büyük, değil orta büyüklükte olacaktır.'

“İzmir’de beklenen gerginlik boşalmadı.”

“İzmir’de beklenen gerginlik boşalmadı.”

Yazısında İzmir’e de değinen Prof. Dr. Ercan, gerginliğin beklenildiği gibi boşalmadığını kaydetti: “İzmir’de beklenen deprem Karaburun-Midilli arasında olmuş, ancak beklenen gerginliğin tümünü boşaltmamıştır. İvedi olmasa da ileride M6,8-M7,0 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Bayraklı tarım alanında yıkıcı olan 2020 Sisam M7,0 depremi, onlarca yıl bu bölgede yeniden kükremeyecektir. Kaldı ki, bu kırığın doğuda süreği olan Aydın Büyük Menderes çukurunda ivedi bir deprem olma olasılığı çok düşüktür.”

Öte yandan Prof. Dr. Ercan depreme karşı kurumların ve yetkililerin önlem alması gerektiğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın