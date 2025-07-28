Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: "2150 Yılına Kadar Gecikebilir"
Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar diken üstünde. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde çürük binalar, önlemsizlik ve kuralsızlık on binlerce cana mezar oldu. Yaşanan her felaketin ardından başta uzmanlar olmak üzere toplumun her kesiminden 'Önlem alın' çağrıları yükseliyor. Son olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise beklenen Marmara Depremi'ni hatırlattı. 'İstanbul Depremi ne zaman olacak?' tartışmaları sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir yazı kaleme aldı. Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi.
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Ahmet Ercan, "Deprem olmasına kaç yıl kaldı?" başlıklı bir yazı yazdı. İstanbul depremiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
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İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan tarih verdi.
“İzmir’de beklenen gerginlik boşalmadı.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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