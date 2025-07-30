Gece Yarısı Osimhen’den Galatasaray Paylaşımı: Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor
İtalyan kulübü Napoli ile karşılıklı görüşmelerin yılan hikayesine döndüğü ancak sonunda Galatasaray’ın masadan mutlu kalktığı Victor Osimhen transferi tamamlandı. Dün gece sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victor Osimhen taraftara müjdeyi verdi. Aslan görseliyle Galatasaray logosunun yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Osimhen, devamında da uçağa bindiği anları yayınladı.
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Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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