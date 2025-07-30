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Gece Yarısı Osimhen’den Galatasaray Paylaşımı: Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor

Gece Yarısı Osimhen’den Galatasaray Paylaşımı: Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 08:20

İtalyan kulübü Napoli ile karşılıklı görüşmelerin yılan hikayesine döndüğü ancak sonunda Galatasaray’ın masadan mutlu kalktığı Victor Osimhen transferi tamamlandı. Dün gece sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victor Osimhen taraftara müjdeyi verdi. Aslan görseliyle Galatasaray logosunun yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Osimhen, devamında da uçağa bindiği anları yayınladı.

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Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Uzun süren görüşmeler, bitmeyen pazarlıklar ve Napoli’nin sonsuz taleplerinin hemen hepsini karşılayan Galatasaray, OSimhen transferini bitirdi. Oyuncunun ilerleyen saatlerde İstanbul’da olup sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. 

Osimhen, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victor Osimhen taraftara müjdeyi verdi. Aslan görseliyle Galatasaray logosunun yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Osimhen, devamında da uçağa bindiği anları yayınladı.

Sarı kırmızılı takımın 75 milyon euro bonservis karşılığında transferini tamamladığı Osimhen, geçtiğimiz sezon 30 maçta 26 gol attı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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