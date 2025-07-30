Victor Osimhen Uçak Takip Kodu: Osimhen'in Uçağı Nasıl, Nereden İzlenir?
Victor Osimhen sonunda İstanbul'a geliyor. 'Osimhen Galatasaray'a geldi mi?' soruları sonunda son buldu ve Osimhen transferi netleşti. Nijeryalı yıldız futbolcu, 30 Temmuz akşamı İstanbul'da olacak. Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise milyonlarca taraftar tarafından takip ediliyor. Osimhen'in uçağı takip koduyla canlı olarak izlenebiliyor.
Peki Osimhen'in uçağı nasıl, nereden izlenir? Osimhen uçak takip kodu ne?
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Osimhen Canlı Uçak Takibi Kodu
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Osimhen Saat Kaçta İstanbul'a İnecek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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