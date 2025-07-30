Victor Osimhen Uçak Takip Kodu: Osimhen'in Uçağı Nasıl, Nereden İzlenir?

Osimhen, Galatasarsay ile transfer anlaşması yapmak için Napoli'den uçağa bindi. İstanbul'a gelen yıldız isim, ülkemizde milyonlarca taraftar tarafından karşılanacak. Osimhen, Perşembe günü ise sağlık kontrollerinden geçecek. Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla ilgili olan her gelişmesi yakından takip ediliyor.

Osimhen özel bir jetle İstanbul'a geliyor. Osimhen'in uçağını canlı takip etmek isteyenler için de canlı takip kodu paylaşıldı.

Osimhen'in uçak takip kodu: TC-SPL

Osimhen uçak takip sistemi: FlightRadar24

Osimhen Uçağı Nasıl Takip Edilir?

Victor Osimhen'in uçağını canlı takip etmek için buraya tıklayınız ve yukarıdaki kodu arama bölümüne yazınız. Canlı uçak takibini FlightRadar benzeri uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.