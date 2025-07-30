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Victor Osimhen Uçak Takip Kodu: Osimhen'in Uçağı Nasıl, Nereden İzlenir?

Victor Osimhen Uçak Takip Kodu: Osimhen'in Uçağı Nasıl, Nereden İzlenir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 19:16

Victor Osimhen sonunda İstanbul'a geliyor. 'Osimhen Galatasaray'a geldi mi?' soruları sonunda son buldu ve Osimhen transferi netleşti. Nijeryalı yıldız futbolcu, 30 Temmuz akşamı İstanbul'da olacak. Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise milyonlarca taraftar tarafından takip ediliyor. Osimhen'in uçağı takip koduyla canlı olarak izlenebiliyor. 

Peki Osimhen'in uçağı nasıl, nereden izlenir? Osimhen uçak takip kodu ne?

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Osimhen Canlı Uçak Takibi Kodu

Osimhen Canlı Uçak Takibi Kodu

Osimhen, Galatasarsay ile transfer anlaşması yapmak için Napoli'den uçağa bindi. İstanbul'a gelen yıldız isim, ülkemizde milyonlarca taraftar tarafından karşılanacak. Osimhen, Perşembe günü ise sağlık kontrollerinden geçecek. Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla ilgili olan her gelişmesi yakından takip ediliyor.

Osimhen özel bir jetle İstanbul'a geliyor. Osimhen'in uçağını canlı takip etmek isteyenler için de canlı takip kodu paylaşıldı.

  • Osimhen'in uçak takip kodu: TC-SPL

  • Osimhen uçak takip sistemi: FlightRadar24

Osimhen Uçağı Nasıl Takip Edilir?

Victor Osimhen'in uçağını canlı takip etmek için buraya tıklayınız ve yukarıdaki kodu arama bölümüne yazınız. Canlı uçak takibini FlightRadar benzeri uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.

Osimhen Saat Kaçta İstanbul'a İnecek?

Osimhen Saat Kaçta İstanbul'a İnecek?

Yağız Sabuncuoğlu, Osimhen'in 30 Temmuz akşamı saat 21.30'da İstanbul'a ineceğini açıkladı. Osimhen'i karşılamak için yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar İstanbul'da olacak.

Osimhen Hangi Havalimanına İnecek?

Osimhen, özel jetiyle gelecek. Yıldız ismin İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Galatasaray da Osimhen uçak takip yayını yapacağını açıkladı;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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