Dile Kolay Tam 2 Milyon Kişi! Osimhen'i İstanbul'a Getiren Uçak Canlı Yayında Takip Edildi
Galatasaray, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile sonunda anlaşmaya vardı. Sezonun en merak edilen transfer sürecinde taraftarları mutlu eden haber bugün kesin olarak geldi. Victor Osimhen, 30 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Osimhen'in uçağı ise taraftarlar tarafından takibe alındı. Galatasaray'ın açtığı 'Osimhen uçak takibi' yayını 2 milyonu aşkın seyirci sayısına ulaştı.
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Merakla beklenen transfer sürecinde mutlu sona gelindi: Osimhen artık Galatasaray'da.
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Canlı yayını 2 milyon kişi izledi!
İstanbul'a inen Osimhen, Galatasaray atkısını açtı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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