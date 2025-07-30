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Dile Kolay Tam 2 Milyon Kişi! Osimhen'i İstanbul'a Getiren Uçak Canlı Yayında Takip Edildi

Dile Kolay Tam 2 Milyon Kişi! Osimhen'i İstanbul'a Getiren Uçak Canlı Yayında Takip Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 21:45

Galatasaray, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile sonunda anlaşmaya vardı. Sezonun en merak edilen transfer sürecinde taraftarları mutlu eden haber bugün kesin olarak geldi. Victor Osimhen, 30 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Osimhen'in uçağı ise taraftarlar tarafından takibe alındı. Galatasaray'ın açtığı 'Osimhen uçak takibi' yayını 2 milyonu aşkın seyirci sayısına ulaştı.

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Merakla beklenen transfer sürecinde mutlu sona gelindi: Osimhen artık Galatasaray'da.

Merakla beklenen transfer sürecinde mutlu sona gelindi: Osimhen artık Galatasaray'da.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen transfer süreci sonunda noktalandı. Galatasaray ve Napoli anlaşmaya vardı, Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma gelişi netleşti. 30 Temmuz'da İstanbul'a gelen yıldız isim, Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçecek. 

Galatasaray'dan gelen 'Hazır mıyız?' paylaşımı taraftarları heyecanlandırmaya yetti bile. Binlerce taraftar Osimhen'in gelişini dört gözle beklediğini söylerken Osimhen de taraftarların desteğine yanıtsız kalmadı. Havalimanında kendisini coşkulu bir kitlenin bekleyeceğinden emin olan Osimhen 'Acaba beni karşılamaya kaç bin kişi gelecek?' diyerek heyecanı iyice artırdı.

Sosyal medyada dolaşan 'Osimhen uçak takibi' paylaşımlarının ardından Galatasaray da harekete geçti.

Canlı yayını 2 milyon kişi izledi!

Canlı yayını 2 milyon kişi izledi!

Galatasaray, Victor Osimhen'i İstanbul'a getirecek olan uçağı canlı yayında takip etti. 19.05'te başlayacağı duyurulan yayına dakikalar içinde neredeyse bütün taraftarlar akın etti. Yorumlarda heyecanını paylaşmaktan geri durmayan taraftarların sayısı 2 milyonu bile aştı!

Galatasaray 'Rekorlar kıran canlı yayınımız devam ediyor' derken Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde de kalabalık oluşmaya başladı.

21.30'da İstanbul'a ineceği söylenen Osimhen, kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

İstanbul'a inen Osimhen, Galatasaray atkısını açtı.

İstanbul'a inen Osimhen, Galatasaray atkısını açtı.

Havalimanı önünde toplanan coşkulu taraftarlar, Osimhen'i büyük bir sevinçle karşıladı. Elbette Osimhen de bu coşkuyu karşılıksız bırakmadı!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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