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Almanya'da Üniversite Nasıl Okunur? Bir Türk Kullanıcı Tüm Detaylarıyla Anlattı

Almanya'da Üniversite Nasıl Okunur? Bir Türk Kullanıcı Tüm Detaylarıyla Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 12:23

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Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci yurt dışında üniversite okumanın yollarını arıyor. Türk öğrencilerin üniversite tercihleri başında Almanya geliyor. 'Almanya'da üniversite nasıl okunur?' sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılıyor. TikTok'ta '@explorewithbuse' isimli kullanıcı Almanya'da üniversite okumanın tüm detaylarını anlattı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Almanya'da üniversite nasıl okunur?

Almanya'da üniversite nasıl okunur?

TikTok'ta '@explorewithbuse',  Almanya'ya üniversite eğitimi gitmiş ve bir süredir orada yaşayan bir kullanıcı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi Almanya'da okumak isteyen öğrencilere yol gösteren kullanıcı, şunları dedi:

'Hedefiniz Türkiye’de okumaksa mezuna bırakın. İstediğim bölümü çok iyi okulda okumak istiyorum diyorsanız mezuna bırakmanızın anlamı yok. Almanya’ya gelip okuyabilirsiniz. Bir sene Almanya’ya geliyorsunuz ilk önce dil okuyorsunuz. Almancanızı B1-B2 seviyesine getirip üniversite okuyabilirsiniz. Almanya’da okullar ücretsiz ancak yılık 12 bin euro hesaba yatırması gerekiyor. Bu sadece 1 sene olabilir. Daha sonra burada işe girip çalışabilirsiniz. 

Ben buraya kendim araştırıp geldim. Almanca bilmeden araştırma yapabilirsiniz. Almanca öğrendikten sonra okul olacağı inanılmaz açılıyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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