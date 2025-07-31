Almanya'da Üniversite Nasıl Okunur? Bir Türk Kullanıcı Tüm Detaylarıyla Anlattı

Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci yurt dışında üniversite okumanın yollarını arıyor. Türk öğrencilerin üniversite tercihleri başında Almanya geliyor. 'Almanya'da üniversite nasıl okunur?' sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılıyor. TikTok'ta '@explorewithbuse' isimli kullanıcı Almanya'da üniversite okumanın tüm detaylarını anlattı.
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Almanya'da üniversite nasıl okunur?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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