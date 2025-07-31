Almanya'da Üniversite Nasıl Okunur? Bir Türk Kullanıcı Tüm Detaylarıyla Anlattı

TikTok'ta '@explorewithbuse', Almanya'ya üniversite eğitimi gitmiş ve bir süredir orada yaşayan bir kullanıcı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi Almanya'da okumak isteyen öğrencilere yol gösteren kullanıcı, şunları dedi:

'Hedefiniz Türkiye’de okumaksa mezuna bırakın. İstediğim bölümü çok iyi okulda okumak istiyorum diyorsanız mezuna bırakmanızın anlamı yok. Almanya’ya gelip okuyabilirsiniz. Bir sene Almanya’ya geliyorsunuz ilk önce dil okuyorsunuz. Almancanızı B1-B2 seviyesine getirip üniversite okuyabilirsiniz. Almanya’da okullar ücretsiz ancak yılık 12 bin euro hesaba yatırması gerekiyor. Bu sadece 1 sene olabilir. Daha sonra burada işe girip çalışabilirsiniz.

Ben buraya kendim araştırıp geldim. Almanca bilmeden araştırma yapabilirsiniz. Almanca öğrendikten sonra okul olacağı inanılmaz açılıyor.”