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Marmara Denizi’nde Deprem: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

Marmara Denizi’nde Deprem: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 13:52

Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Depremin Silivri’ye 24.65 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Deprem, yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı👇🏻

AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı👇🏻
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Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 3.7 olarak duyurdu. Deprem Silivri açıklarında gerçekleşti. Saat 13.36'da meydana gelen depremin derinliği 9.91 kilometre olarak ölçüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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