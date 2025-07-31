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TBMM’de Terörsüz Türkiye Komisyonu: AKP ve CHP’nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu

TBMM’de Terörsüz Türkiye Komisyonu: AKP ve CHP’nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu

AK Parti CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 15:49

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması sonrasında “Terörsüz Türkiye Açılımı” TBMM gündemine taşınıyor. Meclis’te oluşturulacak komisyona katılım sağlacağını açıklayan CHP’den sonra AKP de komisyonda yer alacak milletvekillerini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam yaptığı açıklamada komisyonda yer alacaklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam yaptığı açıklamada komisyonda yer alacaklarını açıklamıştı.

CHP’nin komisyonda yer alacak milletvekilleri şu şekilde açıklandı.

  • Ankara Milletvekili Murat EMİR

  • Ankara Milletvekili Okan KONURALP

  • Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

  • Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

  • İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

  • İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

  • İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

  • İzmir Milletvekili Murat BAKAN

  • İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

  • İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

AKP’yi komisyonda temsilci edecek isimler ise şu şekilde. 👇

AKP’yi komisyonda temsilci edecek isimler ise şu şekilde. 👇

  • Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül

  • Trabzon Milletvekili Mustafa Şen

  • Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

  • Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

  • İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel

  • Adana Milletvekili Sunay Karamık

  • Erzurum Milletvekili Selami Altıok

  • Antalya Milletvekili Kemal Çelik

  • Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz

  • İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya

  • İstanbul Milletvekili Şengül Karslı

  • Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin

  • Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler

  • Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

  • Konya Milletvekili Tahir Akyürek

  • Mersin Milletvekili Ali Kıratlı

  • Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı

  • Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş

  • Van Milletvekili Burhan Kayatürk

  • Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan

  • Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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