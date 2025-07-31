TBMM’de Terörsüz Türkiye Komisyonu: AKP ve CHP’nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam yaptığı açıklamada komisyonda yer alacaklarını açıklamıştı.
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AKP’yi komisyonda temsilci edecek isimler ise şu şekilde. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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