Aşırıcı Sıcaklarda Köpek Dostunu Unutmadı: Antalya’da Köpek Kulübesine Klima Takıldı

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası tüm yurtta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle hafta başında birçok kentte 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle klimaya olan talep her zamankinden fazla oldu.

Antalya’da bir kişi ise bahçesinde bulunan köpek kulübesine klima taktırarak takdir topladı.