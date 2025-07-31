Aşırıcı Sıcaklarda Köpek Dostunu Unutmadı: Antalya’da Köpek Kulübesine Klima Takıldı
Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası tüm yurtta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle hafta başında birçok kentte 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle klimaya olan talep her zamankinden fazla oldu.
Antalya’da bir kişi ise bahçesinde bulunan köpek kulübesine klima taktırarak takdir topladı.
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Antalya’da köpek kulübesine takılan klima 👇
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Köpek kulübesine takılan klima sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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